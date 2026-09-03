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Царьград

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Ученые доказали, что практики осознанности снижают артериальное давление

Ученые доказали, что практики осознанности снижают артериальное давление

Медитация и дневники благодарности признаны эффективным средством против гипертонии. Как и сколько раз нужно прибегать к этим практикам, поведали эксперты.

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