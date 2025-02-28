NBC: Госдеп США сворачивает программу восстановления энергосистемы Украины

Эксперты считают, что уход США от энергоподдержки сделает эту сферу в стране уязвимой.Государственный департамент США объявил о прекращении инициативы Агентства США по международному развитию (USAID*), касающейся вложения средств в восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
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