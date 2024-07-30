Шалаев: в РФ создали международный стандарт на методы киберзащиты АЭС

Семь международных стандартов были приняты на основе российских ГОСТов в 2023 году. Такую информацию озвучил в беседе с РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.
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