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"Гидра поднимет голову": Железняк предупредил об ударе Зеленского по НАБУ и САП

"Гидра поднимет голову": Железняк предупредил об ударе Зеленского по НАБУ и САП

Офис Владимира Зеленского планирует новую атаку на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк .

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