Белый дом подтвердил, что РФ приглашена на встречу G20 в США по энергетике

Представитель России примет участие во встрече министров энергетики стран «Большой двадцатки» (G20), которая пройдет в Хьюстоне в штате Техас на следующей неделе.
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