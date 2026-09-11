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Пятый канал

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Белый дом подтвердил, что РФ приглашена на встречу G20 в США по энергетике

Белый дом подтвердил, что РФ приглашена на встречу G20 в США по энергетике

Представитель России примет участие во встрече министров энергетики стран «Большой двадцатки» (G20), которая пройдет в Хьюстоне в штате Техас на следующей неделе.

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