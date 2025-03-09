ПВО в Рязани уничтожили дроны, украинские БПЛА угрожают Волгограду

Средствами ПВО над Рязанью были уничтожены беспилотники, о чём сообщил губернатор Павел Малков. В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности, а в аэропорту Волгограда введён план «Ковёр» из-за украинских дронов.
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