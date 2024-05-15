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Международный день климата

Сегодня во всём мире отмечается Международный день климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.

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