Президентские выборы в США, цикло-поколенческий анализ, часть вторая, статистика

СтатистикаСтатистика выводилась и обсчитывалась по нескольким аспектам.Во-первых, происходил обсчет, который можно назвать валовым, общим - всех кандидатов и всех победителей по их социально-поколенческим ролям лидеров, соратников или критиков/бунтарей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии