Президентские выборы в США, цикло-поколенческий анализ, часть вторая, статистика

СтатистикаСтатистика выводилась и обсчитывалась по нескольким аспектам.Во-первых, происходил обсчет, который можно назвать валовым, общим - всех кандидатов и всех победителей по их социально-поколенческим ролям лидеров, соратников или критиков/бунтарей.