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Регионы России

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Скепсис стран ЕС к предложению Канады о составе нового альянса

Скепсис стран ЕС к предложению Канады о составе нового альянса

Страны Евросоюза с осторожностью отнеслись к инициативе премьер-министра Канады Марка Карни о создании уникального альянса, независимого от США и Китая.

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