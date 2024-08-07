Блинкен раскритиковал эскалацию на Ближнем Востоке

Высказался по теме местный госсекретарь Энтони Блинкен. По его мнению, эскалация в указанном регионе грозит подорвать усилия по достижению сделки по сектору Газа, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.
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