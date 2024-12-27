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Царьград

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Спасение российского экипажа из Средиземного моря испанскими моряками

Спасение российского экипажа из Средиземного моря испанскими моряками

Российское грузовое судно "Урса Майор" затонуло в Средиземном море. Экипаж из 14 человек спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт Картахена.

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Комментарии
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Амара Карпова
Мир не без добрых людей😍🥰GRACIAS🙏
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16 час.

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