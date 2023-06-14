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Гендиректор ЦКБР Кузякин: ВС РФ оснастят всепогодными FPV-дронами «Ультиматум»

Гендиректор ЦКБР Кузякин: ВС РФ оснастят всепогодными FPV-дронами «Ультиматум»

Вооруженные силы России планирую оснастить всепогодными FPV-дронами «Ультиматум», которые способны работать при температуре до −29 градусов.

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