🌊🌊🌊Цунами обрушилось на побережье Перу вчера Аномальные волны привели к закрытию портов, опустошили пляжи, повредили предприятия и рыбацкие лодки.
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🌊🌊🌊Цунами обрушилось на побережье Перу вчера Аномальные волны привели к закрытию портов, опустошили пляжи, повредили предприятия и рыбацкие лодки.
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