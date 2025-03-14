Посольство РФ в Таллине сообщило о судьбе закона о лишении россиян права голоса

РИА Новости/Сергей Субботин Распад правящей в Эстонии коалиции может стать препятствием на пути принятия закона о лишении граждан РФ права голоса на местных выборах, рассказали "Известиям" в российском посольстве в Таллине.
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