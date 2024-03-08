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Спички - не игрушка

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Чтобы брать Одессу - Херсон и Николаев не нужны. Нужен Днепропетровск

Чтобы брать Одессу - Херсон и Николаев не нужны. Нужен Днепропетровск

Большинство уверено, что для успешного освобождения Одессы войскам следовало бы создать плацдарм на правом берегу Днепра, ведь оттуда до Одессы рукой подать – 130 км вдоль берега.

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