Военное обозрение

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Американский эксперт: Если за лето ВСУ не продвинутся, конфликт урегулируют путем переговоров

Американский эксперт: Если за лето ВСУ не продвинутся, конфликт урегулируют путем переговоров

В настоящее время на фронте на Запорожском и других направлениях наблюдается «застой», поскольку украинские формирования оказались не в состоянии пробить российскую оборону.

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