Ким Кардашьян снова засняли на вечеринке с бывшим бойфрендом её сестры

Ким Кардашьян на вечеринке после вручения премии "Оскар" засняли вместе с игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом-младшим, в отношениях с которым её давно уже подозревают, несмотря на опровержения представителей обоих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии