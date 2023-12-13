Байден поставил на Украину и проиграл — Do Rzeczy

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лина любимцева

Это не Байден "поставил на Украину" (против России), а западная СВОРА нагло-саксов. Российскому руководству и россиянам нужно быть бдительными, поскольку нужно знать, что нагло-саксы никогда не отказываются от своих целей. Им терять уже нечего. Они же нищеброды, колонии свои они уже растеряли, откуда можно было тащить сколько хочешь, сколько влезет...и не влезет тоже тащить... а Россия является для них слишком лакомым куском. С лесами, реками, Байкалом... полезными ископаемыми и территориями... А ВОТ НАМ ЕСТЬ ЧТО ТЕРЯТЬ и ЧТО ЗАЩИЩАТЬ!!... Храни нас всех Господь....