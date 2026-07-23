Чад: Несколько мирных жителей были убиты и ранены в результате предполагаемых ударов беспилотников Сил быстрой поддержки (RSF) в Тине, Андуре и Бамине на границе между чадским регионом Вади Фира и суданским штатом Северный Дарфур с 19 июля.
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