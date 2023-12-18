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Гриффитс назвал гуманитарный кризис в секторе Газа худшим на свете

Гриффитс назвал гуманитарный кризис в секторе Газа худшим на свете

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в Газе стал «худшим на свете», поскольку мирное население не может покинуть зону боевых действий.

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