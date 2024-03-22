В Пензенской области задержали кузнечанина по подозрению в шпионаже

38-летний житель Кузнецка был арестован по подозрению в государственной измене. Согласно информации пресс-службы УФСБ региона, он установил связь через свой личный мобильный телефон с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и выразил готовность оказать помощь Украине против безопасности Российской Федерации.