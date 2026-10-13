Артета о матче «Арсенала» с «Лиллем» в Лиге чемпионов: «То, что сделал Давиде Анчелотти, впечатляет»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем против «Лилля» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов оценил работу главного тренера соперника Давиде Анчелотти.
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