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Около 500 дронов ВСУ рвались к Москве вечером и ночью

Около 500 дронов ВСУ рвались к Москве вечером и ночью

493 беспилотника направлялись к Московскому региону, из них 180 уничтожили на подлёте к столице расчёты ПВО.

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