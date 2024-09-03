Чернышенко встретился с участниками спецоперации во время визита в ДНР

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко вместе с главной Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным провели встречу со студентами, которые добровольцами прошли службу в рядах ВС РФ в зоне спецоперации (СВО).
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