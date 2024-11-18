Байден пытается начать Третью мировую войну

Дональд Трамп-младший раскритиковал появившееся в СМИ одобрение администрацией Джо Байдена использования Украиной ракет большой дальности, обвинив ее в эскалации напряженности и подготовке к «Третьей мировой войне».
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