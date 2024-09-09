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Пополам с директором: откуда у владимирских учителей взялась зарплата под 80 тысяч

Пополам с директором: откуда у владимирских учителей взялась зарплата под 80 тысяч

По данным Владимирстата, средняя зарплата в сфере образования во Владимирской области составляет 79 тысяч рублей.

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