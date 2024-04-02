Глава киевского режима Владимир Зеленский подвергается критике за предполагаемое давление на экс-главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, чтобы тот сохранял молчание относительно причин своей отставки.
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