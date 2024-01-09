ЭГ: Виторган вышел из себя из-за известного актера

27 декабря 2023 года известному российскому актеру Эммануилу Виторгану исполнилось 84 года. Несмотря на свой возраст, он остается активным и бодрым, особенно благодаря своим маленьким дочерям Этель и Кларе.
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