Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хочет ли Харьков, чтобы мы его освобождали?

Хочет ли Харьков, чтобы мы его освобождали?

15 января начнется наступление на Харьков. Об этом, как ужаленные, трубят западные СМИ. С одной стороны, это выглядит логичным - после того, что ВСУ делают с Белгородом.

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Комментарии
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Samarium
Если харьков заковали в бетон и металл, напичкав нациками и вооружением, то взять его малой кровью попросту не удастся......Значит следует предложить мирному населению в обязательном порядке покинуть город, дав на это разумное время,  а затем этот главный опорный узел укро-фашистского режима попросту сравнять с землей и ни о каком дальнейшем его развитии и восстановлении речь вообще не вести....
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14 час.
Юлия Белова
Харьковчане
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12 час.
Юлия Белова
Харьковчане не однородны. Но очень большая часть думает примерно так: Достало стоять на границе войны. Вы уже давайте или туда, или сюда, только так, чтоб уже насовсем
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12 час.

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