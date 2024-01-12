Хочет ли Харьков, чтобы мы его освобождали?

Samarium

Если харьков заковали в бетон и металл, напичкав нациками и вооружением, то взять его малой кровью попросту не удастся......Значит следует предложить мирному населению в обязательном порядке покинуть город, дав на это разумное время, а затем этот главный опорный узел укро-фашистского режима попросту сравнять с землей и ни о каком дальнейшем его развитии и восстановлении речь вообще не вести....