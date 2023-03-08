Фанат ПСВ приговорен к 3 месяцам тюрьмы за нападение на вратаря «Севильи» Дмитровича в матче ЛЕ

Фанат ПСВ получил тюремный срок за нападение на вратаря «Севильи» Марко Дмитровича. В концовке ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между этими командами фанат нидерландской команды выбежал на поле, подбежал к сербскому голкиперу и ударил его по лицу.