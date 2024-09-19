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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Надо подлечить душу". На Алтае открыли театральный фестиваль по творчеству Шукшина

"Надо подлечить душу". На Алтае открыли театральный фестиваль по творчеству Шукшина

Церемония открытия прошла у театра драмы, а первым спектаклем стал "Дитенок мой" Театральный фестиваль "Здравствуйте, люди!" / Фото: Екатерина Смолихина Торжественная церемония открытия второго Всероссийского фестиваля спектаклей по произведениям Василия Шукшина "Здравствуйте, люди!" прошла 18 сентября в Алтайском краевом театре драмы.

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