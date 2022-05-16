Скандальная ничья «Спартака» и «Зенита», Панарин вытащил «Рейнджерс» во 2-й раунд, крах «Рубина» и ЦСКА, осечка «Ман Сити», «Милан» в 1 очке от скудетто, «Барса» – 2-я в Ла Лиге, Дзюба не хочет в Сербию и другие новости

1. В РПЛ играл «Спартак», а это значит, что без судейского скандала не обошлось. Красно-белые сыграли вничью с «Зенитом», пропустив с пенальти на 93-й минуте.
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