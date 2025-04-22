В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко считает, что мирный план президента США Дональда Трампа может содержать неожиданные, в том числе для западного сообщества пункты.
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