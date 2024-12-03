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"Вы даже с одним человеком не можете справиться": Приезжий из Азербайджана высказался в лицо полиции из Иваново

"Вы даже с одним человеком не можете справиться": Приезжий из Азербайджана высказался в лицо полиции из Иваново

Avia.pro - СМИ В Иваново, городе, где обычно жизнь течет размеренно, как Волга в солнечный день, случилась настоящая буря.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Жестче нужно действовать полиции в таких случаях.
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2 час.
Валерий Цымбулов
хреновые законы, Похоже это была репетиция терракта, а полиция
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18 мин.
Валерий Цымбулов
а сие бандитское представление добрый судья квалифицировал как хулиганство. Странная какая то доброта
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15 мин.

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