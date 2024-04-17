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Военное обозрение

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Командование армии Израиля приняло решение о типе удара по Ирану, но сроки его нанесения пока неизвестны

Командование армии Израиля приняло решение о типе удара по Ирану, но сроки его нанесения пока неизвестны

ЦАХАЛ обещает обязательно нанести удары по иранской территории в ответ на атаки против израильских объектов.

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