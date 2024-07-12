СК возбудил дело по факту издевательств над пожилыми в сургутском пансионате

В Ханты-Мансийском автономном округе следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении директора частного пансионата для пожилых людей в Сургуте после жалоб постояльцев на издевательства со стороны персонала.
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