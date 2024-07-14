Рустам Минниханов поручил проверить все прогулочные самолеты

После крушения легкомоторного самолета Cessna 172 в Камско-Устьинском районе, Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести учет всех летательных аппаратов и пересмотреть организацию полетов в регионе.
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