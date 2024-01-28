Эндокринолог назвала способ продлить молодость с помощью чая

Три чашки чая в день способны замедлить биологическое старение человека. Об этом заявила 27 января доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, ссылаясь на исследование, опубликованное в The Lancet Regional Health.
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