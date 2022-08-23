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Дети в детском доме

Дети в детском доме

Прочитал этот пост и прямо сердце защемило. И захотелось поделиться, чтоб и у вас. Я так понял, что детский дом не нуждается, но можно подкинуть «на корм для котиков».

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