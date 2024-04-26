Арне Слот подтвердил, что может заменить Клоппа в «Ливерпуле»

Арне Слот подтвердил, что в скором времени может возглавить «Ливерпуль». Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот подтвердил информацию, согласно которой он является основным претендентом на пост наставника «Ливерпуля».
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