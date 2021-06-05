«Портленд» отправил в отставку Терри Стоттса

«Портленд» отправил в отставку главного тренера Терри Стоттса. Стороны пришли к решению прекратить сотрудничество после четвертого за последние пять сезонов вылета «Блэйзерс» в первом раунде плей-офф.
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