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«Портленд» отправил в отставку Терри Стоттса

«Портленд» отправил в отставку главного тренера Терри Стоттса. Стороны пришли к решению прекратить сотрудничество после четвертого за последние пять сезонов вылета «Блэйзерс» в первом раунде плей-офф.

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