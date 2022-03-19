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Все дело в деньгах: почему Премьер-лиге не нужен мораторий на вылет

Все дело в деньгах: почему Премьер-лиге не нужен мораторий на вылет

Клубы Российской премьер-лиги планируют выдвинуть на исполком Российского футбольного союза предложение по введению моратория на вылет из РПЛ в нынешнем сезоне.

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