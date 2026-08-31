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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский митрополит Никодим описал подходе к учебе после службы к 1 сентября

Рязанский митрополит Никодим описал подходе к учебе после службы к 1 сентября

На службе были дети и подростки - те, кому уже завтра предстоит сесть за парты. Молились о поддержке в успешном приобретении знаний.

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