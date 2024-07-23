Каждый, кто хотя бы краем глаза наблюдал бесчисленные и бесстыдные излияния хохлов, получивших от ворот поворот на фильтрации в Шереметьево, согласится: в страну ежедневно пытается впереться большое количество неизлечимо чужих, которые в лучшем случае будут гадить исподтишка и детей вырастят такими же, в худшем - станут элементной базой шпионажа, диверсий и терактов.
Чужие
Комментарии
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ЛО
Лара Овсянникова
Пора закрывать двери. Хватит пускать кого не попадя! Чужие хохлы, ценные специалисты из бывших республик СССР – давай, до свидания! Живите дома, творите там беспредел. С нас уже хватит! Это наша страна, наша Родина! По путевочке приехали, на экскурсию сходили и ДОМОЙ!
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