Каждый, кто хотя бы краем глаза наблюдал бесчисленные и бесстыдные излияния хохлов, получивших от ворот поворот на фильтрации в Шереметьево, согласится: в страну ежедневно пытается впереться большое количество неизлечимо чужих, которые в лучшем случае будут гадить исподтишка и детей вырастят такими же, в худшем - станут элементной базой шпионажа, диверсий и терактов.