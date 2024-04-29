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Военное обозрение

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Опубликованы кадры испытательного полёта российского FPV-дрона с боевой частью в виде противотанковой мины ТМ-62

Опубликованы кадры испытательного полёта российского FPV-дрона с боевой частью в виде противотанковой мины ТМ-62

В ходе испытательного полета российский беспилотник, оснащенный боевой частью в виде противотанковой мины, смог пролететь около девяти километров.

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