Приглашение России на G20 раскололо США и Европу

Решение Трампа пригласить Россию на встречу G20 вызвало новое напряжение в отношениях с европейскими союзниками, пишет Politico.
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