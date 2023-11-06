Семья Берлускони решила выселить участниц скандальных вечеринок "бунга-бунга"

Семья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони намерена выселить из принадлежавшей ему недвижимости около 20 женщин — бывших участниц устраиваемых политиком эротических вечеринок под названием "бунга-бунга".
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