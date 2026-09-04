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SPLETNIK

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Саша Савельева прокомментировала слухи о разводе с мужем Кириллом Сафоновым

Саша Савельева прокомментировала слухи о разводе с мужем Кириллом Сафоновым

42-летняя певица Саша Савельева впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем, актёром Кириллом Сафоновым, которые появились в сети после того, как супруг артистки не приехал на 1 сентября к их общему сыну Леону.

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