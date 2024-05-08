Причина заключается в его некомпетентности Президент США Джо Байден не может иметь дело с президентом России Владимиром Путиным, а также лидерами Китая и КНДР Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном, так как он некомпетентен.
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