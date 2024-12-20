В Петербурге прекратила деятельность незаконная гостиница на Большой Конюшенной

Судебный пристав вынес в отношении собственника постановление Приставы исполнили решение суда о запрете на использование жилого помещения для временного проживания граждан в комплексе построек Придворно-Конюшенного ведомства на Большой Конюшенной улице, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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